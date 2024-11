Le sfide di canto e danza

La settima puntata di Amici 2024, andata in onda il 10 novembre, ha visto i concorrenti impegnati in sfide avvincenti. I cantanti e i ballerini si sono confrontati per ottenere il favore dei giudici, con Ermal Meta e Cristiano Malgioglio a valutare le performance canore, mentre Veronica Peparini si è occupata delle esibizioni di danza. La gara di canto ha visto trionfare Chiamamifaro, mentre nella danza ha prevalso Alessio. Tuttavia, i concorrenti Luk3 e Alessia, ultimi in classifica, dovranno affrontare una sfida decisiva nella prossima puntata.

Le polemiche in studio

Un momento di particolare tensione si è verificato durante l’esibizione di Teodora, quando la conduttrice Maria De Filippi ha interrotto il suo passo a due per avvicinarsi al banco di Vybes, che aveva ricevuto giudizi positivi dai giudici. La decisione di De Filippi di consolare Vybes durante l’esibizione ha suscitato critiche sui social, con molti utenti che l’hanno accusata di aver mancato di rispetto a Teodora. La ballerina, già in difficoltà, ha visto la sua performance oscurata da questo episodio, risultando penultima in classifica.

Le dinamiche tra i giudici

Le tensioni non si sono limitate ai concorrenti, ma hanno coinvolto anche i giudici. Rudy Zerbi ha colto l’occasione per punzecchiare Anna Pettinelli, creando un clima di conflitto che ha distolto l’attenzione dalle esibizioni. Le critiche reciproche tra i due professori hanno sollevato interrogativi sulla loro coerenza, con Zerbi che ha contestato la Pettinelli per aver evidenziato le difficoltà di Luk3, mentre lui stesso aveva adottato la stessa strategia in passato. La Cuccarini ha aggiunto ulteriore tensione, accusando Pettinelli di abbandonare gli allievi, dimenticando che anche Zerbi ha fatto lo stesso in passato.

Eliminazioni e nuove opportunità

La puntata ha visto anche l’eliminazione di Sienna, che ha suscitato emozioni forti tra i concorrenti e il suo professore Emanuel Lo. Nonostante il talento di Sienna, la sua sfida contro Francesca ha portato a una decisione difficile ma giusta, considerando le capacità della nuova entrata. Il pubblico ha espresso dispiacere per l’uscita di Sienna, ma ha riconosciuto la correttezza della scelta della giuria. La competizione si fa sempre più intensa, con i concorrenti che devono affrontare sfide sempre più difficili per rimanere nella scuola di Amici.