Un ritorno atteso e ospiti d’eccezione

La dodicesima puntata di Amici 24, in programma per domenica 15 dicembre, si preannuncia ricca di emozioni e sorprese. Gli ospiti musicali di questa registrazione sono stati Sting e Giordana Angi, che hanno deliziato il pubblico con una performance indimenticabile. Ma non è tutto: il talent show ha visto anche il ritorno di Raimondo Todaro, che ha ripreso il suo posto tra i giudici della gara di ballo, dopo un periodo di assenza. Questo ritorno ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che hanno atteso con ansia il suo rientro.

Le sfide tra i concorrenti

Durante la puntata, i giudici esterni, Alex Britti e I Ricchi e Poveri, hanno avuto il compito di valutare le esibizioni dei cantanti. La tensione era palpabile, soprattutto per Chiamamifaro, che si è trovata in ultima posizione e potrebbe dover affrontare due sfide a causa di un provvedimento disciplinare. La classifica dei cantanti ha visto Alessio come ultimo, costretto a confrontarsi in una sfida decisiva per la sua permanenza nel programma.

La questione della pulizia nella Casetta

Un altro momento clou della puntata è stato l’intervento di Alessandra Celentano, che ha deciso di visitare la Casetta per verificare le condizioni di pulizia. La situazione che ha trovato è stata a dir poco sconcertante: la stanza blu, dove risiedono Dandy e Nicolò, era in uno stato di totale degrado. La cucina, a detta della Celentano, versava in condizioni vergognose. Di fronte a tale disordine, i giudici hanno deciso di mandare tutti gli allievi in sfida, per responsabilizzarli e farli riflettere sull’importanza della pulizia.

Chi si è distinto nelle pulizie?

Durante l’indagine sulla pulizia, è emerso che Alessia, Senza Cri e Dandy sono stati i più attivi, mentre Teodora si è distinta per il suo impegno in cucina. Al contrario, Jacopo e Mollenback sono stati esclusi dalla sfida, essendo nuovi arrivati. Questo episodio ha messo in luce non solo le dinamiche interne del gruppo, ma anche la necessità di un ambiente ordinato per favorire la creatività e la serenità dei concorrenti.

Le gare di canto e ballo

La puntata ha visto anche una seconda gara di canto, in cui tre allievi, Senza Cri, Antonia e Nicolò, si sono esibiti sulle note de “L’essenziale” di Marco Mengoni. Questa sfida ha aggiunto ulteriore adrenalina alla serata, con la vittoria di Senza Cri, che ha dimostrato di avere le carte in regola per proseguire nel programma. La competizione si fa sempre più serrata, e i concorrenti sono chiamati a dare il massimo per conquistare il pubblico e i giudici.