Il nuovo eliminato di Amici 24

Il serale di Amici di Maria De Filippi continua a riservare sorprese e colpi di scena. Dopo l’eliminazione di Asia De Figlio, Vybes, Raffaella Mitaritonna, Luk3, Chiamamifaro, Francesca Bosco e Senza Cri, il pubblico attende con trepidazione il nome del prossimo concorrente a lasciare la scuola. Secondo le anticipazioni, al ballottaggio finale sono finiti TrigNO e Chiara Bacci, con la giovane cantante che sembra essere la prescelta per l’eliminazione.

Le dinamiche del voto

La scelta di eliminare Chiara è stata effettuata da Elena D’Amario e Amadeus, mentre Cristiano Malgioglio ha deciso di non esprimere la sua preferenza. Questo gesto ha suscitato non poche polemiche, con il pubblico che si è diviso tra chi sostiene la decisione di Malgioglio e chi la critica. La conduttrice Maria De Filippi ha cercato di chiarire la situazione, spiegando che Malgioglio sarebbe stato esonerato dal voto solo se i due giurati avessero votato per lo stesso concorrente. Tuttavia, la versione di una spettatrice presente in studio ha aggiunto ulteriore confusione, affermando che Malgioglio non se n’è andato ma ha semplicemente dichiarato di non riuscire a scegliere.

Le reazioni del pubblico e dei concorrenti

Le reazioni sui social sono state immediate e contrastanti. Molti fan hanno espresso la loro delusione per l’eliminazione di Chiara, considerata una delle concorrenti più talentuose di questa edizione. Al contempo, le critiche si sono concentrate su Rudy Zerbi, noto per i suoi giudizi severi, il quale ha suscitato l’ira del pubblico con le sue affermazioni durante l’ultima registrazione. La tensione in studio è palpabile, e i concorrenti non possono fare a meno di sentirne il peso. La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo di nuove sfide e l’inevitabile confronto tra i ragazzi, che si trovano a dover affrontare non solo il giudizio dei professori, ma anche le aspettative del pubblico.