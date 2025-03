Il percorso degli allievi di Amici

Oggi pomeriggio, su Canale 5, è andata in onda una puntata speciale di Amici di Maria De Filippi, intitolata “Verso il Serale”. Gli allievi, ormai prossimi alla fase finale del talent show, hanno avuto l’opportunità di rivivere il loro percorso all’interno della scuola. Dall’ingresso fino ad oggi, ogni passo è stato un tassello fondamentale per la loro crescita artistica e personale. La conduttrice Maria De Filippi ha voluto rendere omaggio a questo viaggio, portando in studio due ex allieve che hanno trionfato nella scorsa edizione.

Le ex vincitrici in studio

Sarah Toscano e Marisol Castellanos, vincitrici nelle categorie canto e ballo, hanno condiviso la loro esperienza con i ragazzi. La sorpresa di Maria ha creato un’atmosfera di emozione e nostalgia, permettendo agli attuali allievi di ricevere consigli preziosi. Le due artiste hanno raccontato come affrontare la fase del serale, sottolineando l’importanza di vivere ogni momento con intensità. Sarah ha esortato i ragazzi a godersi l’esperienza, mentre Marisol ha enfatizzato il valore della collaborazione e dell’amicizia tra i concorrenti.

Consigli per affrontare il serale

Durante l’incontro, Sarah ha rivelato le sue paure e insicurezze, in particolare il timore di non sapere quali canzoni avrebbe dovuto cantare. Questo aspetto, secondo lei, rappresenta una delle sfide più grandi del serale. Marisol, d’altra parte, ha condiviso come i legami tra gli allievi si rafforzino nei giorni precedenti alla competizione, invitando tutti a non lasciarsi sopraffare dalla rivalità. Le due ex allieve hanno anche esortato i ragazzi a prendere ispirazione l’uno dall’altro, piuttosto che provare invidia. La loro presenza ha infuso nei concorrenti una nuova energia e motivazione.

Un momento di spettacolo

Per concludere l’incontro, Sarah e Marisol hanno voluto regalare un momento di spettacolo agli allievi. Sarah ha cantato una delle sue canzoni, mentre Marisol ha danzato, mostrando il talento che le ha portate al successo. Questo gesto ha rappresentato non solo un incentivo, ma anche un ricordo tangibile di ciò che significa essere parte di Amici. La puntata ha messo in luce non solo il talento, ma anche l’importanza del supporto reciproco e della comunità che si crea all’interno della scuola.