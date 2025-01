Amici: emozioni e sfide nella nuova puntata del talent show

Le gare di ballo e canto

Il 19 gennaio, il talent show Amici ha offerto ai telespettatori una nuova entusiasmante puntata, con gare di ballo e canto che hanno messo in luce il talento degli allievi. A giudicare le performance sono stati Rebecca Bianchi e Alessandro Cattelan, che hanno avuto il compito di valutare le esibizioni di ballerini e cantanti. Tra i ballerini, a trionfare è stata Chiara, mentre Dandy ha conquistato la maglia della sfida. Nel canto, Antonia ha brillato, mentre Mollenbeck ha chiuso la classifica, costringendo Deddè a sfidare i suoi compagni a causa del +1 ricevuto.

Le polemiche tra i giudici

La puntata ha visto anche un acceso confronto tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, scatenato dall’esibizione di Luk3, che ha reinterpretato “Despechà” di Rosalía. Nonostante il miglioramento vocale, la Pettinelli ha assegnato un 5, scatenando le ire di Zerbi, che ha richiesto una giustificazione per un voto considerato troppo basso. Questo episodio ha messo in luce le divergenze di opinione tra i due giudici, con Zerbi che sembrava più un fan che un critico, mentre Pettinelli ha difeso la necessità di un giudizio oggettivo, sottolineando le capacità di cantanti come Nicolò, che ha ricevuto critiche aspre da Zerbi.

Momenti toccanti e performance emozionanti

Un altro momento clou della serata è stato l’esibizione di Daniele, che ha commosso il pubblico con una coreografia di Deborah Lettieri. Prima di ballare, Daniele ha condiviso un video in cui raccontava il bullismo subito in passato, toccando profondamente i cuori degli spettatori. La sua performance sulle note di “Let it be” ha suscitato una standing ovation, dimostrando come l’arte possa trasformare il dolore in forza. La Lettieri, colpita dall’emozione trasmessa, ha chiesto a Daniele come si sentisse, ricevendo la toccante risposta: “Leggero”.

Il ritorno di Javier Rojas

Infine, la puntata ha visto il ritorno di Javier Rojas, vincitore della categoria ballo della 19esima edizione. La sua esibizione con Rebecca Bianchi ha regalato al pubblico un momento di grande eleganza e tecnica. L’accoglienza calorosa da parte di Maria De Filippi ha riacceso la nostalgia nei fan, ricordando il talento e il carattere esplosivo di Rojas, che ha sempre sfidato le convenzioni del programma. La sua presenza ha messo in evidenza quanto sia importante avere concorrenti imprevedibili e autentici nel panorama di Amici.