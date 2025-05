Anarchici: scontri a corteo per Cospito, pm Milano chiede condanne fino a 6 anni

Milano, 29 mag. (Adnkronos) - La Procura di Milano ha chiesto condanne fino a sei anni di carcere nel processo che vede 11 imputati, per lo più di area anarchica, ritenuti responsabili degli scontri avvenuti durante la manifestazione in solidarietà al detenuto Alfredo Cospito dell'...

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – La Procura di Milano ha chiesto condanne fino a sei anni di carcere nel processo che vede 11 imputati, per lo più di area anarchica, ritenuti responsabili degli scontri avvenuti durante la manifestazione in solidarietà al detenuto Alfredo Cospito dell'11 febbraio del 2023. Durante il corteo, all'altezza di via Sabotino, alcuni manifestanti del gruppo di testa, lanciarono diverse bottiglie e oggetti contro le forze dell'ordine, provocando lesioni a sei agenti.

Le accuse, a vario titolo, sono di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. Le richieste più basse si fermano a sei mesi. Per i difensori Eugenio Losco e Mauro Straini si tratta di richieste "del tutto sproporzionate in relazione ai fatti realmente accaduti che sicuramente non possono essere declinati quale guerriglia urbana, come sostenuto oggi aula dai pubblici ministeri".