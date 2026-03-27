Andy Diaz, salto in cima al mondo - Aggiungi contatto podcast, Adnkronos

Andy Diaz conquista due ori consecutivi nel salto triplo , a Nanchino nel 2025 e a Torun nel 2026. Ha attraversato scelte difficili, attese lunghe, identità da ricostruire. Ha conosciuto la fatica invisibile che precede ogni rinascita. E quando finalmente si presenta su quella pedana, non porta soltanto un numero sulla maglia: porta una storia intera.
Estratti audio: VIDEO Olimpiadi Parigi2024, Andy Diaz racconta la sua storia a Casa Italia dopo il bronzo nel salto triplo – Sky Sport – 10 ago 2024; VIDEO Oro di Andy Diaz nel Salto Triplo | Mondiali Indoor di Atletica 2026 – Rai – 20 mar 2026.
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