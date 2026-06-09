Eni presenta rapporto sostenibilità 2025

Tecnologia e innovazione come motore del modello di transizione di Eni e strumenti principali per portare avanti la strategia di sostenibilita' del gruppo. Sviluppi e articolazioni di questo approccio sono contenuti nel report volontario di sostenibilita' "Eni for 2025 - A Just Transition", giunto a...

Tecnologia e innovazione come motore del modello di transizione di Eni e strumenti principali per portare avanti la strategia di sostenibilita’ del gruppo. Sviluppi e articolazioni di questo approccio sono contenuti nel report volontario di sostenibilita’ “Eni for 2025 – A Just Transition”, giunto alla ventesima edizione, che illustra i risultati raggiunti nel corso dell’anno e le azioni intraprese verso una transizione energetica giusta per le persone ei territori.

Il documento e’ stato presentato nel corso di un evento al Gazometro a cui hanno partecipato stakeholder e manager Eni.

https://www.youtube.com/watch?v=5zMnVZZvOuo