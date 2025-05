Animali: Giovanardi, 'cani sugli aerei, ritirare norma assurda'

Roma, 18 mag (Adnkronos) - "In Italia negli ultimi 10 anni 100 persone, dieci di media ogni anno, di cui la metà bambini, hanno perso la vita sbranate da cani, mentre decine di migliaia ogni anno subiscono morsicature. In questo contesto appare davvero surreale la decisione del ministero...

Roma, 18 mag (Adnkronos) – "In Italia negli ultimi 10 anni 100 persone, dieci di media ogni anno, di cui la metà bambini, hanno perso la vita sbranate da cani, mentre decine di migliaia ogni anno subiscono morsicature. In questo contesto appare davvero surreale la decisione del ministero dei Trasporti di permettere l'entrata di cani sino ad un peso di 80 kg in cabina passeggeri degli aerei, con una poltrona per il proprietario ed un'altra accanto riservata al cane, che deve essere ingabbiato in una apposita struttura".

Lo dice Carlo Giovanardi, di Popolari liberali.

"Faccio presente che già oggi in Italia è permesso di far salire a bordo cani di piccole dimensioni, in un piccolo contenitore collocato ai piedi del proprietario passeggero -prosegue Giovanardi-. Ma qui stiamo parlando anche di dobermann, pitbull, rottweiler la cui aggressività e' tristemente nota. Con l' ennesimo episodio di aggressione ieri a Modena, mi aspetto pertanto che il ministero ritiri questa norma assurda".