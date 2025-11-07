Animali: Salvini, 'potranno volare in cabina con padroni, vinta battaglia di civiltà'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Nuove linee guida Enac: anche gli animali domestici fino a 30 kg potranno volare in cabina, accanto ai propri padroni, in totale sicurezza e nel rispetto delle procedure. Massimo 6 animali per volo, solo su rotte nazionali, postazioni dedicate e comfort per tutti. Pr...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Nuove linee guida Enac: anche gli animali domestici fino a 30 kg potranno volare in cabina, accanto ai propri padroni, in totale sicurezza e nel rispetto delle procedure. Massimo 6 animali per volo, solo su rotte nazionali, postazioni dedicate e comfort per tutti. Promessa mantenuta". Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

"Una piccola grande battaglia di civiltà che continua: dopo treni e aerei, ora massimo impegno per aumentare anche le spiagge attrezzate ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Per un’Italia sempre più moderna e amica degli animali", conclude.