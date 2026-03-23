Home > Flash news > Anm, Parodi si dimette: motivi familiari Anm, Parodi si dimette: motivi familiari (Adnkronos) - A quanto si apprende, il presidente dell'Anm Cesare Parodi ha comunicato le proprie dimissioni al Comitato direttivo centrale. La decisione sarebbe stata presa per motivi familiari. ---politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)... di Adnkronos Pubblicato il 23 Marzo 2026 alle 15:23 © Riproduzione riservataultimora (Adnkronos) – A quanto si apprende, il presidente dell’Anm Cesare Parodi ha comunicato le proprie dimissioni al Comitato direttivo centrale. La decisione sarebbe stata presa per motivi familiari. — politica webinfo@adnkronos.com (Web Info)