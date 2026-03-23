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Anm, Parodi si dimette: motivi familiari

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(Adnkronos) - A quanto si apprende, il presidente dell'Anm Cesare Parodi ha comunicato le proprie dimissioni al Comitato direttivo centrale. La decisione sarebbe stata presa per motivi familiari.   ---politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)...

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(Adnkronos) – A quanto si apprende, il presidente dell’Anm Cesare Parodi ha comunicato le proprie dimissioni al Comitato direttivo centrale. La decisione sarebbe stata presa per motivi familiari.  

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