Anna esprime la sua rabbia verso Alfred a Temptation Island, come evidenziato nei video.

Stasera, l’acclamata serie TV “Temptation Island” torna con la sua seconda stagione del 2024. Tra i protagonisti troviamo Anna e Alfred, una coppia che risiede a Perugia e sono insieme da un anno e nove mesi. Secondo quanto riportato da WittyTV, Anna, una psicologa di 27 anni, è fidanzata con Alfred, un operaio di 25 anni. Anche se non vivono sotto lo stesso tetto, Anna ha deciso di iscrivere loro a Temptation Island. Il motivo è che nonostante i vari problemi tra loro, tra cui un tradimento da parte di Alfred, non riesce a lasciarlo. In più, sostiene di essere sempre lei a fare tutto, mentre Alfred non si mostra ricettivo. Alfred accetta di partecipare allo show sapendo di non avere la fiducia di Anna, cosa che genera continue litigate. Le prime immagini promo della puntata riguardano proprio Anna e Alfred, in particolare le sue reazioni non esattamente spontanee. Alfred, da parte sua, sembra darsi subito alla conquista delle tentatrici. Di fronte a un cast composto da Michelle, Silvy, Julia, Alessia, Valery, Camilla, Sofia, Raffaella, Ludovica, Saretta, Silvia, Roberta e Jasmine, riuscirà una di loro a far vacillare Alfred?