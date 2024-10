Antimafia: Pd, 'ascoltare familiari vittime, no a riscrittura storia'

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "La lettera dei familiari di vittime della mafia e del terrorismo non può non scuotere le coscienze innanzitutto dei membri della Commissione Antimafia. Innanzitutto perché richiama la Commissione stessa ad un dovere: fare di tutto per indagare e contrib...

Roma, 24 ott (Adnkronos) – "La lettera dei familiari di vittime della mafia e del terrorismo non può non scuotere le coscienze innanzitutto dei membri della Commissione Antimafia. Innanzitutto perché richiama la Commissione stessa ad un dovere: fare di tutto per indagare e contribuire a contrastare le mafie di oggi, la loro pericolosa penetrazione nell’economia, nelle istituzioni, nella cybersicurezza, nelle grandi partite del PNRR e dei grandi investimenti pubblici". Lo dicono i componenti Pd della commissione Antimafia Walter Verini, Enza Rando, Franco Mirabelli, Valeria Valente, Debora Serracchiani, Andrea Orlando, Giuseppe Provenzano e Anthony Barbagallo.

"E questo mentre il Governo e la maggioranza indeboliscono misure di contrasto, cambiando e abrogando leggi e reati, indebolendo le intercettazioni e colpendo i controlli -proseguono-. Il secondo dovere è quello di contribuire a fare piena luce sulle stragi e gli omicidi degli anni Ottanta e Novanta, facendo chiarezza su intrecci tra mafie, appalti, potentati economici, estremismo nero, settori politici, con l’obiettivo di condizionare il corso politico e democratico".

"Per questo ripetiamo quello che abbiamo già sostenuto in Commissione: non può essere consentito piegare il lavoro della Commissione a pericolose riscritture della storia, cercando di impedire a membri già protagonisti dell’impegno Antimafia – come i magistrati Scarpinato e De Raho – di offrire il loro contributo, accampando inesistenti conflitti di interesse, con proposte di modifica di norme davvero discrezionali e irricevibili", concludono.