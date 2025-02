Un messaggio inaspettato

Recentemente, Antonella Mosetti ha condiviso un episodio toccante riguardante il suo ex fidanzato Aldo Montano. Dopo la morte del padre della showgirl, avvenuta a causa di complicazioni legate a tre ictus e demenza senile, Montano ha deciso di contattarla per esprimere la sua vicinanza. Questo gesto ha riaperto un capitolo importante della loro vita insieme, una relazione che ha segnato entrambi per sette anni.

Ricordi di un amore duraturo

Durante un’intervista con Monica Setta, Antonella ha rivelato che il messaggio di Aldo è stato “pazzesco, da lacrime vere”. Le parole di Montano hanno fatto riaffiorare ricordi e sentimenti profondi, sottolineando come, nonostante il tempo e le distanze, ci sia sempre un legame speciale tra di loro. “Quando ami, vuoi bene per tutta la vita”, ha affermato la Mosetti, evidenziando la stima e l’affetto che continuano a nutrire l’uno per l’altra.

Le sfide del passato

Nonostante le frizioni del passato, in cui Montano aveva minimizzato l’importanza della loro relazione, Antonella ha sempre mantenuto un affetto sincero nei suoi confronti. Ha ricordato come Aldo avesse conosciuto sua figlia Asia, cresciuta insieme a lui, e come il loro legame fosse andato oltre la semplice relazione amorosa. “Oggi so che loro si sentono e questo mi rende molto felice”, ha dichiarato, dimostrando che, nonostante le difficoltà, il loro legame è rimasto forte.

Un futuro sereno per entrambi

Aldo Montano, oggi felice con la moglie Olga Plachina e i loro due figli, ha realizzato il sogno di diventare padre. Antonella, pur avendo affrontato momenti difficili, come la perdita di due figli durante la loro relazione, ha sempre sostenuto il suo ex compagno. La Mosetti ha espresso la sua gioia nel sapere che Aldo ha trovato la felicità e ha costruito una famiglia, dimostrando che l’amore può trasformarsi e adattarsi nel tempo.