Antonino si esprime sulla contesa con Belen e sulla tragedia vissuta nel passato.

Nunzia De Girolamo, come aveva promesso durante La Vita in Diretta, ha invitato Antonino Spinalbese a partecipare a Ciao Maschio la scorsa notte. L'ex concorrente del Grande Fratello ha parlato sia del lutto per la perdita del suo padre, sia delle alture e depressioni nel suo rapporto con Belen Rodr...

Nunzia De Girolamo, come aveva promesso durante La Vita in Diretta, ha invitato Antonino Spinalbese a partecipare a Ciao Maschio la scorsa notte. L’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato sia del lutto per la perdita del suo padre, sia delle alture e depressioni nel suo rapporto con Belen Rodriguez. Spinalbese ha rivelato che lui e la sua ex compagna tendono entrambi a essere di umore variabile, motivo per cui spesso finiscono in discussione. Inoltre, ha condiviso di avere adesso una relazione con una donna più giovane di lui.

“Ho cercato la figura del mio padre in varie persone in passato, ma poi ho capito che non era la strada corretta. Ho avuto sempre storie con donne più grandi di me, non penso sia stato un caso. Belen ha undici anni più di me. Ma ho imparato dai miei errori. Adesso, sono fidanzato con una donna che è più giovane di me. Belen ha un temperamento lunatico, come me, ma entrambi non siamo malintenzionati. Ora ne parlo con un sorriso, facendo battute a riguardo, ma in passato non è stato affatto divertente. Sfortunatamente, a volte andiamo d’accordo, altre volte no. A volte l’attrito parte da lei, altre volte da me. E’ una situazione di alti e bassi,” ha spiegato Antonino.

Spinalbese ha poi parlato del dolore legato alla morte del suo padre: “La morte di mio padre è stata molto dura. Mio padre ha scelto di suicidarsi, qualcosa che non ho mai veramente accettato. Era un uomo forte e la sua perdita è stata devastante. Il suo atto era un segno di sofferenza, che spesso gli uomini non ammettono di avere. La mia vita è cambiata dopo quel tragico evento. Ho dovuto prendere delle decisioni. Ho cercato la felicità ed ho capito che dovevo essere il più onesto possibile con me stesso. Ho cercatoo il mio padre in altre persone e questo mi ha fatto commettere molti errori.”