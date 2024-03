Anziani: Bellucci, 'da Cdm ok definito a dl, raggiunto altro obiettivo Pnrr'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Cdm approva in maniera definitiva il dl per le persone anziane: raggiungiamo un altro obiettivo Pnrr e soprattutto saniamo oltre 20 anni di attesa. E' una riforma fondamentale per l'l'Italia, prima in Europa per numero di anziani e seconda al mondo...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "Il Cdm approva in maniera definitiva il dl per le persone anziane: raggiungiamo un altro obiettivo Pnrr e soprattutto saniamo oltre 20 anni di attesa. E' una riforma fondamentale per l'l'Italia, prima in Europa per numero di anziani e seconda al mondo. Grazie a questa riforma inizieremo a poter dare certezze alle persone anziani in termini di miglioramento della qualità della vita, della possibilità di scongiurare isolamento e solitudine, di semplificare l'accesso ai servizi e promuovere così questa stagione della vita in maniera dignitosa". Lo dice Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, parlando con i cronisti a Palazzo Chigi, dopo il Cdm.

"Gli anziani sono la parte essenziale della nostra società, hanno fondato la nostra nazione, il governo gli è grato e intende esprimere questa gratitudine attraverso questa riforma e promuovendola nel tempo per far sì che ogni persona anziana sia attenzionata nel ricevere cure e amore, quindi a migliorare la sua esistenza".