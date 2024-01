Anziani: Mantovano, 'dlgs molto importante e atteso'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – Il dlgs sugli anziani "è molto importante e atteso", e oggi in Cdm -in una riunione "ricca di provvedimenti e questo ne spiega la durata"- c'è stato un altro passaggio rispetto a "una delega che il Parlamento aveva approvato praticamente all'unanimità qualche mese fa. Dopo il varo, è stato creato un gruppo di lavoro tra varie amministrazioni interessate" dal provvedimento, "l'esito di questo lavoro è stato uno schema di dlgs approvato oggi in via preliminare, e che ora passa all'esame del Parlamento. Dico un ovvietà, ma anche le ovvietà non sono mai scontate, perché i testi sono quelli che escono da Cdm, non quelli che entrano, quelle sono solo delle ipotesi di lavoro, poi il Cdm approfondisce e delibera. La novità sarebbe se non ci fosse discussione, dico questo perché si è soliti considerare il preconsiglio come un punto di arrivo, mentre si tratta di un punto di partenza". Lo puntualizza il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, nella conferenza stampa in corso a Palazzo Chigi e convocata in seguito al Consiglio dei ministri.