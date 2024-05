Aperto a Forlì l’European Youth Event, in Italia per la prima volta

Forlì, 18 mag. (Adnkronos) – Ad un anno dall’alluvione che ha colpito la Romagna, migliaia di giovani dai 16 ai 30 anni si sono dati appuntamento in Piazza Saffi a Forlì ieri per l’inaugurazione di EYE Forlì, l’European Youth Event, il più grande evento rivolto ai giovani, che arriva in Italia per la prima volta. I partecipanti prenderanno parte a oltre 200 attività, tra cui workshop, laboratori, attività artistiche, dibattiti, incontri e tornei sportivi. Inoltre, saranno presenti 150 organizzazioni giovanili provenienti da tutta Europa. In occasione delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, il Parlamento Europeo ha finanziato la realizzazione di quattro edizioni nazionali di EYE: nelle capitali europee Berlino (Germania) e Vilnius (Lituania), a Brežice (Slovenia) e a Forlì. Presenti alla cerimonia di apertura i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e dei comuni colpiti dall’alluvione.