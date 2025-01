Il nuovo provvedimento del Senato

Nell’Aula del Senato, il disegno di legge presentato dalla capogruppo della Lega in Commissione Giustizia, Erika Stefani, ha ottenuto un’approvazione significativa con 89 voti favorevoli e 55 astenuti. Questo provvedimento mira a contrastare in modo più efficace la sottrazione di minori e di incapaci, garantendo una maggiore protezione per i soggetti vulnerabili. La legge si propone di affrontare una problematica sempre più attuale, in un contesto in cui i diritti dei minori devono essere tutelati con fermezza.

Misure contro il trattenimento all’estero

Una delle novità più rilevanti del disegno di legge è la punizione del trattenimento all’estero di minori e incapaci contro la loro volontà. Questa misura si rivela cruciale in un’epoca in cui i minori possono essere facilmente esposti a situazioni di rischio, specialmente in contesti internazionali. La legge stabilisce che, nel caso in cui a commettere tali reati sia un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, il giudice ha la facoltà di sospendere tale responsabilità, garantendo così una protezione immediata per i minori coinvolti.

Prossimi passi e implicazioni

Ora che il disegno di legge è stato approvato dal Senato, il provvedimento passerà alla Camera per ulteriori discussioni e approvazioni. È fondamentale che il processo legislativo continui con la stessa determinazione, affinché le misure proposte possano entrare in vigore il prima possibile. La tutela dei minori è una responsabilità collettiva e questo provvedimento rappresenta un passo significativo verso un sistema giuridico più attento e reattivo alle esigenze di protezione dei più vulnerabili. La società civile e le istituzioni devono collaborare per garantire che i diritti dei minori siano sempre al centro delle politiche pubbliche.