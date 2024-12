Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per aver accoltellato un giovane in difesa di un amico gay.

Un’aggressione che ha scosso la comunità

La serata del 23 novembre scorso a Perugia si è trasformata in un incubo per un ventiduenne di origini brasiliane, vittima di un’aggressione violenta all’interno di un fast food. Il giovane stava difendendo un amico gay da insulti omofobi quando è stato accoltellato al volto e al torace. Le ferite riportate erano così gravi da mettere in pericolo la sua vita, suscitando allarme tra i presenti e indignazione nella comunità locale.

Indagini e arresto del presunto aggressore

Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Perugia, hanno portato all’arresto di un ragazzo di 20 anni, ritenuto responsabile di tentato omicidio. Grazie alle testimonianze della vittima e dei testimoni, insieme all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a identificare il colpevole. Il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, evidenziando il pericolo di fuga e la possibilità di reiterazione del reato.

La discriminazione come motore della violenza

La Procura di Perugia ha sottolineato che l’aggressione è stata scatenata da motivi di discriminazione legati all’omosessualità dell’amico della vittima. Questo episodio non è isolato, poiché il presunto aggressore ha altri due procedimenti in corso per reati di violenza. La pericolosità del giovane è stata quindi evidenziata non solo dal suo comportamento in questa occasione, ma anche dal suo passato criminale. La comunità di Perugia si interroga ora su come affrontare il problema della violenza omofoba e sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione contro la discriminazione.