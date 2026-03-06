Arresti a Mosca dopo la manifestazione degli iraniani per la morte di Khamenei

A Mosca la polizia ha arrestato e sanzionato partecipanti a un incontro celebrativo della morte di Khamenei: emergono discrepanze nei numeri e nuove denunce amministrative

Una serie di interventi della polizia a Mosca ha portato al fermo di decine di persone di nazionalità iraniana. Le operazioni si sono svolte nei pressi della stazione della metropolitana Salaryevo. I partecipanti hanno descritto l’incontro come un ritrovo conviviale. Le forze dell’ordine lo hanno qualificato come manifestazione illegale e hanno elevato sanzioni amministrative. Le autorità hanno avviato accertamenti sullo svolgimento dell’evento e sulle responsabilità organizzative.

Il raduno e le versioni contrastanti

Le autorità, che hanno avviato accertamenti sullo svolgimento dell’evento, riferiscono che il gruppo si è radunato nello spazio pubblico vicino alla stazione.

Secondo le ricostruzioni dei media, alcuni presenti avrebbero intonato slogan di approvazione verso l’intervento militare attribuito a Stati Uniti e Israele.

Le forze dell’ordine segnalano comportamenti ritenuti in violazione delle norme sulle manifestazioni pubbliche.

I fermati, invece, dichiarano di non aver partecipato a una protesta politica e definiscono l’appuntamento un momento a carattere esclusivamente sociale.

Numeri e procedimenti amministrativi

Secondo i pubblici ministeri, una ventina di persone risulta coinvolta nel procedimento giudiziario celebrato in aula, per lo più soggette a sanzioni pecuniarie.

Tuttavia, un’inchiesta giornalistica indipendente ha documentato l’esistenza di almeno 45 fascicoli amministrativi aperti presso i tribunali distrettuali di Mosca. I fascicoli contengono materiale processuale che ripete in modo pressoché identico le imputazioni relative alla partecipazione a un evento non autorizzato, indicando un uso ricorrente degli stessi capi d’accusa nelle contestazioni.

Il quadro procedurale riflette una duplicità di strumenti punitivi: il procedimento penale, con responsabilità individuali e sanzioni pecuniarie, e le procedure amministrative, che appaiono numerose e standardizzate. Ulteriori sviluppi dipenderanno dagli esiti delle indagini e dalle decisioni dei tribunali competenti.

Il ruolo dell’organizzatrice e le accuse

La promotrice dell’incontro, descritta dalle cronache come una professionista del settore odontoiatrico attiva sui social, aveva pubblicato un invito in cui chiedeva di evitare striscioni politici e definiva l’appuntamento una «celebrazione di gioia». In aula ha dichiarato di essersi limitata a organizzare una grigliata con amici.

Nonostante la versione fornita, il giudice l’ha ritenuta responsabile di avere promosso un raduno privo delle autorizzazioni previste dalla normativa locale. Per questo motivo le è stata inflitta una misura di detenzione amministrativa di dieci giorni per presunta organizzazione di un raduno senza preavviso.

Gli sviluppi successivi dipenderanno dagli accertamenti in corso e dagli eventuali ricorsi che la difesa potrà presentare presso i tribunali competenti.

Modalità degli arresti e reazioni dei presenti

Secondo le dichiarazioni raccolte, alcuni fermati sono stati bloccati sul posto. Altri sono stati raggiunti nei giorni successivi nelle loro abitazioni. I testimoni riferiscono che l'intervento è avvenuto dopo una segnalazione alle forze dell'ordine.

Più partecipanti hanno ipotizzato che le denunce possano derivare da personale consolare o da connazionali che avevano condiviso sui social contenuti relativi alla manifestazione. Non tutti gli arrestati riconoscono la partecipazione a una protesta politica. Molti sostengono di essere stati presenti per motivi esclusivamente sociali e di essersi ritrovati coinvolti loro malgrado.

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per verificare le segnalazioni e la loro origine. Si attendono sviluppi sulle eventuali contestazioni amministrative e sulle decisioni delle procure competenti.

Commemorazioni ufficiali e coinvolgimento di giovani

Dopo gli arresti e in attesa degli sviluppi sulle contestazioni amministrative, sono emerse segnalazioni di una cerimonia collegata alla vicenda in un centro urbano del sud della Russia.

Secondo le ricostruzioni riportate, alcuni studenti sarebbero stati accompagnati al Consolato iraniano per prendere parte a una cerimonia di commemorazione. La scuola ha definito la partecipazione un atto di rispetto verso il leader iraniano e ha indicato la deposizione di fiori, candele e oggetti simbolici vicino a un ritratto esposto sulla parete esterna del consolato.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali dalle autorità locali né dalla direzione scolastica che confermino formalmente le modalità dell’evento. Si attendono verifiche e eventuali accertamenti da parte degli uffici competenti.

Immagini e messaggi istituzionali

Sui pannelli affissi presso il consolato comparivano citazioni attribuite a figure politiche e dichiarazioni di religiosi locali. Alcuni testi esprimevano la condanna dell’azione militare, definita con la formula «atto terroristico».

Alla cerimonia hanno partecipato anche giovani appartenenti a una formazione giovanile filo-governativa. La presenza ha trasformato l’incontro da evento privato a manifestazione con una dimensione pubblica e simbolica.

Implicazioni e osservazioni

La vicenda solleva interrogativi sull’equilibrio tra libertà di riunione e ordine pubblico in contesti internazionali sensibili. Le autorità sono chiamate a valutare se l’evento abbia oltrepassato limiti normativi o amministrativi.

I dati di convocazione indicano che l’appuntamento è stato promosso tramite social media. Tale modalità può accelerare la partecipazione e amplificare il significato politico di incontri informali.

Quando sono coinvolti cittadini stranieri e temi connessi a conflitti esterni, aumentano le possibilità di apertura di procedimenti amministrativi. Le valutazioni riguarderanno responsabilità organizzative e potenziali misure da adottare.

Le autorità hanno applicato nella maggior parte dei casi sanzioni amministrative, mentre il procedimento nei confronti dell’organizzatrice si è tradotto in una misura cautelare di detenzione per dieci giorni. Le discrepanze tra i numeri riportati dagli organi ufficiali e quelli delle fonti indipendenti rendono complessa la ricostruzione degli eventi avvenuti in spazi pubblici affollati e sotto forte attenzione politica. Le indagini proseguono con acquisizione di testimonianze, analisi di materiale audiovisivo e verifica documentale per definire responsabilità organizzative e possibili misure amministrative o giudiziarie future. Ulteriori accertamenti sono in corso.