Un arresto che scuote il mondo del calcio

La notizia dell’arresto di Radja Nainggolan ha colto di sorpresa non solo i tifosi, ma l’intero panorama calcistico. L’ex centrocampista di squadre prestigiose come Cagliari, Roma e Inter è stato fermato questa mattina in Belgio, in un’operazione che ha visto coinvolti numerosi agenti delle forze dell’ordine. Le accuse che gravano su di lui sono di una gravità inaudita: presunto traffico di droga. La Procura di Bruxelles ha confermato l’arresto, ma ha anche sottolineato il rispetto della presunzione di innocenza, limitandosi a non fornire ulteriori dettagli.

Le indagini sul traffico di droga

Il caso di Nainggolan è parte di un’inchiesta più ampia riguardante il traffico di sostanze stupefacenti provenienti dal Sudamerica, con destinazione il porto di Anversa. Questa mattina, le autorità hanno effettuato circa trenta perquisizioni tra Anversa e Bruxelles, segno di un’operazione ben coordinata e di ampio respiro. L’avvocato del calciatore, Omar Souidi, ha dichiarato che l’interrogatorio è attualmente in corso e ha chiesto di non rilasciare ulteriori