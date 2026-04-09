Arrivano nuove regole antitrust: concorrenza fa rima con resilienza?

La Commissione europea si prepara a rimettere mano alle regole antitrust per le grandi fusioni, su spinta diretta di Ursula von der Leyen e con Teresa Ribera incaricata di scrivere le nuove linee guida. L’obiettivo dichiarato è capire se, in un mondo dominato da Stati Uniti e Cina, l’Europa debba rendere più facile la nascita di grandi gruppi industriali continentali.
Sul tavolo entra con più forza il criterio della “resilienza”, insieme a innovazione, sicurezza economica e autonomia strategica. Ma proprio qui si apre il conflitto.
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