Un'analisi dettagliata degli ascolti televisivi in Italia per il 2 gennaio, evidenziando i successi e le delusioni.

Il trionfo di Canale 5 nella prima serata

Il 2 gennaio ha visto un netto predominio di Canale 5, che ha conquistato la prima serata con la semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta. Con un impressionante 25,36% di share e oltre 5.389.000 telespettatori, il match ha catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando l’appeal del calcio in prima serata. Questo risultato non solo sottolinea la forza del canale, ma evidenzia anche l’importanza degli eventi sportivi nel panorama televisivo italiano.

Rai 1 e la competizione con il cinema

In seconda posizione si è piazzato Rai 1 con il film Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre, che ha attratto 2.745.000 telespettatori e un 15,12% di share. Nonostante il buon risultato, il film non è riuscito a competere con l’appeal del calcio, dimostrando come il genere sportivo continui a dominare le preferenze del pubblico. Al contrario, Rai 2 ha visto un leggero aumento con BellaFesta, ma con soli 941.000 spettatori, il programma non ha raggiunto risultati soddisfacenti.

Il pomeriggio televisivo: un panorama variegato

Il pomeriggio di Canale 5 ha mostrato risultati misti. Beautiful ha registrato 2.172.000 telespettatori, ma programmi come Pomeriggio Cinque hanno faticato a mantenere l’attenzione, con 1.457.000 spettatori nella prima parte. Al contrario, Rai 1 ha ottenuto buoni risultati con UnoMattina e È sempre Mezzogiorno, dimostrando che i programmi informativi e di intrattenimento continuano a riscuotere successo. La competizione tra i canali si fa sempre più agguerrita, con ogni rete che cerca di attrarre il pubblico con contenuti freschi e coinvolgenti.