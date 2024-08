Il bambino di 3 anni che è caduto in un canale d'irrigazione in provincia di Ascoli Piceno non ce l'ha fatta.

Ascoli, morto il bambino di 3 anni caduto in un canale d’irrigazione

Il bambino di soli tre anni che è caduto in un canale d’irrigazione nel territorio di San Pio di Pagliare del Tronto, comune di Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno, è morto. Il piccolo era insieme alla sua famiglia quando i genitori lo hanno perso di vista e ne hanno denunciato la scomparsa. Dopo alcune ore, mentre le ricerche dei vigili del fuoco e dei carabinieri erano in corso, il bambino è stato avvistato in acqua da due passanti, che hanno avvertito i soccorritori.

Bimbo morto in un canale d’irrigazione: dinamica da chiarire

Il bambino è stato recuperato nel canale, profondo circa un metro e mezzo, a un chilometro di distanza dal punto in cui era stato visto l’ultima volta. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate e il piccolo purtroppo non ce l’ha fatta. Era stata allertata l’eliambulanza per un eventuale trasporto. all’ospedale di Torrette ad Ancona, ma è stata rimandata indietro. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.