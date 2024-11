Ottimi risultati per i programmi di Rai e Canale 5 nella serata di giovedì.

Il trionfo di Don Matteo 14

La serata di giovedì 21 novembre ha visto il trionfo di Don Matteo 14 su Rai 1, che ha registrato un ascolto straordinario di 3.759.000 telespettatori e uno share del 20,68%. Questo risultato conferma la popolarità della serie, che continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano. La trama avvincente e i personaggi ben sviluppati hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione degli spettatori, rendendo il programma un appuntamento imperdibile per molti.

Buoni risultati per gli altri programmi

Nonostante il dominio di Don Matteo, anche altri programmi hanno ottenuto risultati soddisfacenti. Endless Love su Canale 5 ha attratto 2.350.000 telespettatori con uno share del 12,55%, dimostrando che le storie d’amore continuano a riscuotere successo. Splendida Cornice su Rai 3 ha registrato 797.000 telespettatori nella prima parte e 803.000 nella seconda, evidenziando l’interesse per i programmi di intrattenimento.

Il confronto tra i quiz

Un altro punto di interesse della serata è stato il confronto tra i quiz L’Eredità e La Ruota della Fortuna. Il primo ha intrattenuto 2.844.000 spettatori nella prima parte e 3.887.000 nella seconda, mentre il secondo ha ottenuto 2.578.000 telespettatori nella prima parte e 3.642.000 nel game. Questo testa a testa dimostra quanto il pubblico apprezzi i quiz, con entrambi i programmi che si contendono la leadership nel genere.

Performance di altri programmi

Tra gli altri programmi, Affari Tuoi ha raggiunto 5.223.000 utenti e il 24,08% di share, confermandosi un classico della televisione italiana. Anche Cinque minuti ha ottenuto un buon risultato con 4.008.000 telespettatori e il 19,14% di share. Tuttavia, Striscia la Notizia ha mostrato un calo, coinvolgendo 3.014.000 telespettatori e il 13,91% di share.

Conclusioni sui dati auditel

In generale, la serata di giovedì ha evidenziato un panorama televisivo variegato, con Rai 1 che continua a dominare grazie a programmi di successo come Don Matteo e Affari Tuoi. La competizione tra i vari canali si fa sempre più intensa, con ogni rete che cerca di attrarre il pubblico con contenuti freschi e coinvolgenti. I dati auditel dimostrano che, nonostante le sfide, la televisione continua a essere un importante mezzo di intrattenimento per gli italiani.