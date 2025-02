Un successo senza precedenti per Mediaset

La serata di mercoledì ha segnato un trionfo per Mediaset, con la Coppa Italia tra Milan e Roma che ha catturato l’attenzione di oltre 4 milioni di telespettatori. Questo risultato rappresenta un notevole incremento rispetto ai dati di ascolto degli ultimi mesi, evidenziando l’interesse crescente del pubblico per il calcio e gli eventi sportivi in diretta. La partita ha registrato uno share del 22.5%, un dato che non si vedeva da tempo per la rete di Cologno Monzese.

La concorrenza e il panorama televisivo

Nonostante il successo di Mediaset, la Rai ha cercato di mantenere la propria fetta di pubblico con il film “Sposa in Rosso”, che ha totalizzato 2.725.000 spettatori e uno share del 15.9%. Tuttavia, il divario tra le due reti è evidente, con Mediaset che ha saputo attrarre un pubblico decisamente più ampio. Anche nella fascia Access Prime Time, il programma Affari Tuoi ha raggiunto un picco di 6.278.000 spettatori, confermando la forza dei format di intrattenimento della rete.

Analisi degli ascolti: i numeri parlano chiaro

Analizzando i dati, si nota che la competizione tra le reti è sempre più agguerrita. Su Rai2, ad esempio, il programma Ritorno in Paradiso ha ottenuto solo 679.000 spettatori, mentre su Italia1, il film “The Day After Tomorrow” ha attratto 1.215.000 spettatori. Questi numeri dimostrano come il calcio continui a essere un grande attrattore per il pubblico, superando di gran lunga i programmi di intrattenimento e i film trasmessi in prima serata. La sfida tra le reti si intensifica, e i risultati di ascolto sono un chiaro indicatore delle preferenze del pubblico.