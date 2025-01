Rai 1: un trionfo senza precedenti

Nella serata di ieri, Rai 1 ha registrato ascolti straordinari, con il programma “Affari Tuoi” che ha raggiunto ben 6.247.000 spettatori e uno share del 29,29%. Questo risultato non è solo un segnale della forza del programma, ma anche della capacità della rete di attrarre un vasto pubblico. Anche “Cinque minuti” ha ottenuto un buon riscontro, con 5.060.000 utenti e un share del 24,85%. La rete pubblica si conferma quindi come il punto di riferimento per gli spettatori italiani, grazie a una programmazione che riesce a coinvolgere e intrattenere.

Canale 5: una serata deludente

Al contrario, Canale 5 ha vissuto una serata difficile. Il film “Tolo Tolo” ha ottenuto solo 2.176.000 telespettatori e un modesto 11,76% di share. Anche il programma di punta “Striscia la notizia” ha deluso, con 2.932.000 spettatori e uno share del 13,79%. Questi dati evidenziano una crisi di ascolti per la rete, che fatica a competere con la forza di Rai 1. La situazione è preoccupante, considerando che i programmi di intrattenimento e informazione non riescono a catturare l’attenzione del pubblico come in passato.

Altri programmi e la loro performance

Tra gli altri programmi, “Dritto e Rovescio” su Rete 4 ha ottenuto 1.011.000 telespettatori e un 7,04% di share, dimostrando che anche le reti minori possono ottenere risultati significativi. Su Rai 2, “La furia di un uomo” ha raggiunto 996.000 utenti con un 5,43% di share, mentre su Rai 3, “Il cavallo e la torre” ha conquistato 1.282.000 spettatori e un 6,18% di share. Questi numeri indicano una diversificazione dell’offerta televisiva, con programmi che riescono a ritagliarsi uno spazio anche in un panorama competitivo come quello attuale.