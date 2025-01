Ascolti tv: Un passo dal cielo 8 domina la serata

La serata televisiva ha visto Rai 1 in cima agli ascolti con Un passo dal cielo 8.

Un passo dal cielo 8: il trionfo di Rai 1

La serata televisiva ha visto un netto predominio di Rai 1, grazie al successo della serie Un passo dal cielo 8, che ha catturato l’attenzione di 4.101.000 spettatori, corrispondenti a un 22.6% di share. Questo risultato ha permesso alla rete di superare di gran lunga i concorrenti, in particolare Mediaset, che ha visto un calo significativo nei propri ascolti. La serie, che continua a riscuotere un grande successo, ha dimostrato ancora una volta la capacità di Rai di attrarre un pubblico vasto e fedele.

Mediaset e il Grande Fratello: un confronto difficile

Nonostante la presenza del Grande Fratello 18 su Canale 5, che ha totalizzato 1.944.000 spettatori e un 14.8% di share, il programma non è riuscito a competere con l’appeal di Un passo dal cielo. I colpi di scena e le sorprese del reality show non sono stati sufficienti per attrarre un numero di telespettatori paragonabile a quello della serie di Rai 1. Questo scenario evidenzia una tendenza crescente, dove i programmi di intrattenimento più tradizionali stanno faticando a mantenere il passo con le produzioni di qualità della televisione pubblica.

Altri programmi e il panorama televisivo

La serata ha visto anche la messa in onda di altri programmi, come Harry Potter e la Pietra Filosofale su Italia 1, che ha intrattenuto 1.197.000 spettatori con un 7.2% di share. Nonostante il suo status di cult, il film non è riuscito a raggiungere i numeri di ascolto di Rai 1. Anche Splendida Cornice su Rai 3 ha registrato 1.020.000 spettatori, dimostrando che la varietà dell’offerta televisiva continua a soddisfare un pubblico diversificato. Tuttavia, il programma di Amadeus, Chissà chi è Speciale, ha faticato a decollare, raccogliendo solo 427.000 spettatori su Nove.