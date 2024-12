I deputati protestano per la mancanza del governo in aula durante la seduta sulla legge di bilancio.

Un inizio di seduta controverso

Questa mattina, poco dopo le otto, la Camera dei Deputati ha dato inizio a una seduta che si preannunciava cruciale, dedicata alla legge di bilancio. Tuttavia, l’assenza del governo ha subito sollevato un’ondata di proteste tra i deputati, evidenziando una situazione di tensione politica che non si vedeva da tempo. I rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra e di +Europa hanno espresso il loro disappunto, chiedendo la sospensione della seduta per l’assenza dei membri dell’esecutivo.

Le parole dei deputati

Marco Grimaldi, deputato di Avs, ha aperto le danze delle proteste, sottolineando la gravità della situazione: “Ma si rende conto della gravità istituzionale di quei banchi vuoti? Ci avete costretto a venire alle 8 di mattina e ora scopriamo che mancano i soldi per le sveglie?”. Le sue parole hanno trovato eco in Benedetto Della Vedova, che ha definito l’assenza del governo “inqualificabile e gravissima”. La situazione ha costretto il presidente di turno, Fabio Rampelli, a sospendere temporaneamente la seduta.

La reazione del governo

Solo dopo la sospensione, è giunta in aula la sottosegretaria Lucia Albano, che ha cercato di giustificare l’assenza del governo, definendola un caso di “sciatteria istituzionale”. Tuttavia, le critiche non si sono fermate qui. Federico Fornaro, del Partito Democratico, ha chiesto che il ministro Ciriani si scusasse per l’accaduto, evidenziando come i banchi della maggioranza fossero completamente vuoti, in spregio ai colleghi e alla legge di bilancio. Anche Valentina Grippo di Azione ha espresso il suo disappunto, parlando di una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento.

Un clima di opposizione

In questo clima di tensione, le opposizioni si sono trovate in una posizione di forza, con i gruppi più presenti in aula. Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle ha chiesto l’intervento del presidente della Camera, Roberto Fontana, per affrontare questa situazione che ha messo in discussione la credibilità del governo. La seduta, che avrebbe dovuto essere un momento di confronto e discussione sulla legge di bilancio, si è trasformata in un palcoscenico di polemiche e tensioni, lasciando intravedere un clima politico sempre più teso.