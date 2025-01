Assistenza Stradale: La Tua Guida Completa per Viaggiare Sereno in Italia e in Europa

Assistenza Stradale: La Tua Guida Completa per Viaggiare Sereno in Italia e i...

Assistenza Stradale: La Tua Guida Completa per Viaggiare Sereno in Italia e i...

L'assistenza stradale è un servizio fondamentale che può fare la differenza in caso di emergenza, permettendoti di risparmiare tempo, denaro e stress. Pensa che il costo di un singolo intervento di soccorso stradale può equivalere a quello di 4-5 anni di copertura assicurativa per l'assistenza!

Con Telepass questo servizio, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti offre un supporto completo che va ben oltre il semplice traino del veicolo. Include infatti vantaggi aggiuntivi come il rimborso per il pernottamento in hotel se la riparazione richiede più tempo del previsto e, in alcuni casi, anche la fornitura di un veicolo sostitutivo per proseguire il tuo viaggio.

In questa guida completa, esploreremo tutti gli aspetti dell’assistenza stradale nel 2025, con un focus particolare sui vantaggi offerti da Telepass, dalle procedure da seguire in caso di emergenza ai costi dettagliati, per fornirti tutte le informazioni necessarie per viaggiare in tutta sicurezza, sia in Italia che all’estero.

Come Funziona l’Assistenza Stradale

Attivare il servizio di assistenza stradale è semplice: basta una chiamata al numero dedicato, attivo 24/7. Con Telepass, il numero da contattare è integrato nell’app, rendendo la richiesta di soccorso ancora più rapida e immediata. Gli operatori specializzati valuteranno la situazione e invieranno il soccorso più appropriato alle tue esigenze.

Ecco i principali servizi inclusi nell’assistenza stradale:

Soccorso meccanico sul posto: Se possibile, un meccanico interverrà direttamente sul luogo del fermo per risolvere il problema.

Se possibile, un meccanico interverrà direttamente sul luogo del fermo per risolvere il problema. Traino del veicolo: Se la riparazione sul posto non è possibile, il tuo veicolo sarà trasportato all’officina convenzionata più vicina o, a tua scelta, a un’officina di tua fiducia entro un certo chilometraggio (specificato nel tuo contratto Telepass).

Se la riparazione sul posto non è possibile, il tuo veicolo sarà trasportato all’officina convenzionata più vicina o, a tua scelta, a un’officina di tua fiducia entro un certo chilometraggio (specificato nel tuo contratto Telepass). Assistenza pneumatici: In caso di foratura, un tecnico ti aiuterà a sostituire la gomma con la tua ruota di scorta o a ripararla, se possibile.

In caso di foratura, un tecnico ti aiuterà a sostituire la gomma con la tua ruota di scorta o a ripararla, se possibile. Rifornimento carburante: Se rimani senza carburante, un carro attrezzi ti porterà la quantità necessaria per raggiungere la stazione di servizio più vicina.

Se rimani senza carburante, un carro attrezzi ti porterà la quantità necessaria per raggiungere la stazione di servizio più vicina. Assistenza per problemi alla batteria: Se la batteria è scarica, riceverai l’assistenza necessaria per riavviare il veicolo.

Se la batteria è scarica, riceverai l’assistenza necessaria per riavviare il veicolo. Recupero del veicolo fuori strada: Se il tuo veicolo finisce in un fosso o fuori strada, verrà recuperato e rimesso in carreggiata.

Se il tuo veicolo finisce in un fosso o fuori strada, verrà recuperato e rimesso in carreggiata. Depannage: Intervento per piccole riparazioni sul posto, come ad esempio la sostituzione di una lampadina.

Gestire un’Emergenza Stradale: Cosa Fare Passo Dopo Passo

In caso di emergenza, la tua sicurezza e quella dei tuoi passeggeri è la priorità. Ecco cosa fare:

Kit di Primo Soccorso: Assicurati di avere a bordo un kit completo che includa: guanti sterili monouso, mascherine sanitarie, disinfettante, soluzione fisiologica, garze, pinzette, cotone, cerotti, ghiaccio sintetico, coperta isotermica e una torcia elettrica a dinamo (senza batterie). Giubbotto e Triangolo: Indossa il giubbotto catarifrangente prima di scendere dal veicolo e posiziona il triangolo di emergenza ad almeno 50 metri dal veicolo (deve essere visibile da almeno 100 metri). Chiama il 112 (Numero Unico di Emergenza): Se ci sono feriti, chiama immediatamente il 112. Ricorda che la legge impone l’obbligo di prestare assistenza ai feriti; in caso contrario, si rischiano sanzioni severe, inclusa la reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni. Richiedi Assistenza Stradale: Apri l’app Telepass e segui la procedura guidata per richiedere assistenza. In alternativa, chiama il numero verde dedicato ai clienti Telepass, disponibile nell’app stessa. Il numero verde ACI 803.116 è comunque sempre disponibile. Mettiti al Sicuro: Mentre attendi i soccorsi, mantieni le luci di posizione accese se è buio e assicurati che tutti gli occupanti del veicolo siano in una posizione sicura, preferibilmente al di là del guardrail.

Costi e Opzioni di Assistenza Stradale

I costi di un singolo intervento di soccorso stradale variano in base a diversi fattori:

Peso del veicolo: Fino a 1,5 tonnellate o superiore (per veicoli superiori a 1,5 tonnellate, il costo base aumenta a 143,20€, con un supplemento del 20% per camper e furgoni voluminosi).

Fino a 1,5 tonnellate o superiore (per veicoli superiori a 1,5 tonnellate, il costo base aumenta a 143,20€, con un supplemento del 20% per camper e furgoni voluminosi). Orario: Diurno (116,90€) o notturno/festivo (140,20€).

Diurno (116,90€) o notturno/festivo (140,20€). Distanza da percorrere: Maggiore è la distanza, maggiore sarà il costo.

Maggiore è la distanza, maggiore sarà il costo. Tipo di intervento: Un semplice traino avrà un costo inferiore rispetto a un recupero complesso del veicolo.

Un semplice traino avrà un costo inferiore rispetto a un recupero complesso del veicolo. Condizioni del recupero: Se il veicolo è in una posizione difficile da raggiungere, il costo sarà più alto.

Ecco perché scegliere Telepass per l’assistenza stradale è conveniente. Puoi integrare questo servizio nel tuo abbonamento scegliendo tra diverse opzioni, pensate per le tue esigenze di mobilità:

Assistenza Stradale Base Italia (2,50€/mese in più): Aggiungendo solo 2,50€ al mese al tuo abbonamento Telepass (per tutti i tipi di abbonamento: Easy, Plus, X), avrai la copertura per il soccorso stradale su strade ordinarie e autostrade italiane per auto e moto . Include 2 eventi di soccorso per targa/anno associata al dispositivo Telepass. Avrai a disposizione il traino del veicolo fino a 20 km A/R, e la centrale operativa H24. L’assistenza è attiva a più di 1km dal luogo di residenza/domicilio registrato su Telepass.

Aggiungendo al tuo abbonamento Telepass (per tutti i tipi di abbonamento: Easy, Plus, X), avrai la copertura per il soccorso stradale . Include per targa/anno associata al dispositivo Telepass. Avrai a disposizione il traino del veicolo fino a 20 km A/R, e la centrale operativa H24. L’assistenza è attiva a più di 1km dal luogo di residenza/domicilio registrato su Telepass. Assistenza Stradale Premium Italia & Europa (4,50€/mese in più): Con soli 4,50€ al mese in aggiunta al tuo abbonamento Telepass (per tutti i tipi di abbonamento: Easy, Plus, X), ottieni una copertura completa sia in Italia che in Europa , con eventi di soccorso illimitati per targa/anno associata al dispositivo Telepass. Questa opzione è ideale per chi viaggia spesso all’estero e include il traino del veicolo fino a 50 Km A/R e la centrale operativa H24. L’assistenza è attiva a più di 1km dal luogo di residenza/domicilio registrato su Telepass.

Con soli in aggiunta al tuo abbonamento Telepass (per tutti i tipi di abbonamento: Easy, Plus, X), ottieni una copertura completa , con per targa/anno associata al dispositivo Telepass. Questa opzione è ideale per chi viaggia spesso all’estero e include il traino del veicolo fino a 50 Km A/R e la centrale operativa H24. L’assistenza è attiva a più di 1km dal luogo di residenza/domicilio registrato su Telepass. Pacchetto Zero Pensieri (8,00€/mese in più): Questo pacchetto premium a 8,00€ al mese, è abbinabile esclusivamente all’abbonamento Telepass Plus o Telepass X e offre, oltre all’Assistenza Stradale Premium Italia & Europa, numerosi altri vantaggi come l’azzeramento della franchigia danni, l’auto sostitutiva, il rimborso taxi, il rimborso spese mediche, il rimpatrio sanitario, la tutela legale e molti altri servizi assicurativi di viaggio.

I vantaggi di scegliere Telepass:

Convenienza: Tariffe mensili competitive e vantaggiose rispetto al costo di un singolo intervento.

Tariffe mensili competitive e vantaggiose rispetto al costo di un singolo intervento. Comodità: Un unico abbonamento per tutti i servizi di mobilità, incluso il soccorso stradale.

Un unico abbonamento per tutti i servizi di mobilità, incluso il soccorso stradale. Rapidità: Richiesta di assistenza semplificata tramite l’app Telepass.

Richiesta di assistenza semplificata tramite l’app Telepass. Tranquillità: La certezza di avere un supporto affidabile 24/7 in caso di emergenza, in Italia e in Europa.

La certezza di avere un supporto affidabile 24/7 in caso di emergenza, in Italia e in Europa. Copertura Estesa: Con le opzioni Premium e Zero Pensieri, sei coperto anche all’estero.

Con le opzioni Premium e Zero Pensieri, sei coperto anche all’estero. Servizi Aggiuntivi: Il pacchetto Zero Pensieri offre una gamma completa di servizi assicurativi per una protezione totale.

L’assistenza stradale è un investimento intelligente per la tua sicurezza e serenità alla guida. Un singolo imprevisto può costarti caro, molto più di un abbonamento annuale a un servizio di assistenza.

Scegli l’opzione più adatta alle tue esigenze, che tu percorra brevi tragitti quotidiani o lunghi viaggi in Italia e all’estero, e goditi la tranquillità di sapere che, in caso di emergenza, avrai sempre un supporto professionale a tua disposizione, 24 ore su 24.