Assolti ex assessori e consiglieri regionali in inchiesta su rimborsi

La recente sentenza della Corte d’Appello di Potenza ha portato a un clamoroso ribaltamento di fronte nell’ambito dell’inchiesta nota come Rimborsopoli bis. Sei figure di spicco della politica lucana, tra cui due ex assessori e quattro ex consiglieri regionali, sono stati completamente assolti dalle accuse di truffa, falso e peculato. Questa decisione segna un importante passo nella lotta contro la corruzione e la gestione delle spese pubbliche in Basilicata.

Il contesto dell’inchiesta Rimborsopoli bis

L’inchiesta Rimborsopoli bis ha avuto inizio nel 2009 e ha coinvolto le spese dei gruppi del Consiglio regionale lucano fino al 2011. In primo grado, il Tribunale di Potenza aveva inflitto pene severe, con condanne che variavano da un anno e otto mesi a cinque anni e quattro mesi di reclusione. Le accuse si basavano su presunti abusi nella gestione dei fondi pubblici, creando un clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni regionali.

Le figure coinvolte e le loro assoluzioni

Tra gli assolti figurano nomi noti della politica lucana, come Rosa Gentile e Agatino Mancusi, ex assessori, e i consiglieri Nicola Pagliuca, Vincenzo Ruggiero, Vincenzo Viti e Mario Venezia. Anche il commercialista Ascanio Emanuele Turco è stato prosciolto. La Corte ha stabilito che “il fatto non costituisce reato”, ribaltando così le precedenti condanne e restituendo dignità e reputazione a queste figure pubbliche.

Implicazioni per la politica lucana

Questa sentenza ha sollevato interrogativi sulla gestione della giustizia e sull’efficacia delle indagini contro la corruzione. Molti cittadini si chiedono se le istituzioni siano in grado di garantire una vera trasparenza e responsabilità. La politica lucana si trova ora di fronte a una sfida: recuperare la fiducia dei cittadini e dimostrare che le istituzioni possono operare in modo etico e responsabile. La questione dei rimborsi e delle spese pubbliche rimane un tema caldo, e la società civile è chiamata a vigilare.