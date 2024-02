Una sparatoria ad Atene, oggi 12 febbraio 2024 in Grecia, negli uffici di una compagnia di navigazione greca, 4 i morti.

Morti dopo gli spari in una compagnia di navigazione di Atene

Secondo fonti della polizia riportate nella televisione di stato ERT e dalle prime ricostruzioni fornite dall’agenzia di stampa greca Ana-Mpa, l’uomo che ha sparato era un 70enne egiziano, ex dipendente dell’azienda, collocata nel sobborgo meridionale di Glyfada.

Entrato negli uffici ha iniziato a sparare con un fucile da caccia, dopo aver pronunciato:

«Sono venuto per risolvere il problema e chiarire le cose».

Sparatoria ad Atene, 4 morti. Cos’è successo?

La polizia ha tentato di fermare l’uomo prima del tragico epilogo. I poliziotti venuti a conoscenza del rapimento e l’ostaggio di diverse persone, negli uffici della compagnia di navigazione, avevano provveduto a bloccare il traffico nella zona.

Uomo spara ad Atene: 4 morti, lui si è tolto la vita

Dopo aver aperto il fuoco contro i suoi ex colleghi l’uomo si è tolto la vita, nel seminterrato dell’edificio. La polizia lo ha ritrovato con accanto un fucile e sono state trovate in stato di shock due donne che si erano nascoste in una toilette per non essere trovate ed uccise.