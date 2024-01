Usa, sparatoria in una scuola in Iowa: un morto e diversi feriti

Usa, sparatoria in una scuola in Iowa: un morto e diversi feriti

Secondo i primi accertamenti della polizia almeno una persona è stata uccisa e molte altre sono rimaste ferite, nella sparatoria avvenuta in una scuola superiore in Iowa.

Usa, sparatoria in una scuola

Il liceo si trova nella città di Perry, una località di circa 7.900 abitanti a poco più di 60 km a nord-ovest di Des Moines, la capitale dello Stato. Secondo i funzionari della contea di Dallas, la scena è stata messa in sicurezza poche ore dopo l’arrivo dei soccorsi e non ci sarebbero altri pericoli. Lo sceriffo, Adam Infante, ha dichiarato in una conferenza stampa che la sparatoria è avvenuta intorno alle 7:37 ora locale, poco prima dell’inizio delle lezioni. Gli agenti sono accorsi immediatamente, trovando diverse persone con ferite d’arma da fuoco. Sul posto anche elicotteri e i Vigili del fuoco.

Identificato il responsabile

La polizia, coadiuvata dall’FBI, ha confermato di aver identificato il colpevole, ma non ha ancora reso nota la sua identità. La scuola fa parte del Perry Community School District, che conta 1.785 studenti. Oggi sarebbe stato il primo giorno di scuola per moltissimi di loro, dopo la pausa natalizia. Vivek Ramaswamy, candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, aveva inizialmente programmato un comizio nella città. L’evento, tuttavia, è stato modificato e trasformato in un incontro di preghiera per le persone coinvolte. Tra 11 giorni, il 15 gennaio, l’Iowa ospiterà il primo appuntamento elettorale repubblicano per decidere il candidato alle elezioni presidenziali del 5 novembre 2024. La Casa Bianca ha dichiarato che il presidente Biden ha preso contatto con l’ufficio del Governatore e sta tenendo monitorata la situazione.