Atletica: meeting di Parigi, terza uscita stagionale sui 60 metri per Ceccarelli

Parigi, 10 feb. – (Adnkronos) – Parigi, la città dei Giochi: è qui che prosegue la stagione di Samuele Ceccarelli nei 60 indoor. il campione d’Europa scende in pista per la terza volta quest’anno nel pomeriggio di domenica al Meeting de Paris Indoor, tappa Silver del World Indoor Tour. L’azzurro delle Fiamme Oro è atteso ai blocchi di partenza alle 16.19 per la batteria, da correre insieme a due atleti da 6.53 in stagione come il liberiano Emmanuel Matadi e il giapponese Yoshihide Kiryu. Con loro anche lo statunitense Marcellus Moore e il francese Jeff Erius. Nell’altra batteria, occhio al sudafricano Ferdinand Omanyala, con l’ivoriano Arthur Cissé e il britannico Jeremiah Azu. La finale è in programma poco più di un’ora dopo, alle 17.27, con l’obiettivo di progredire rispetto alle precedenti due uscite di Dortmund (6.65) e di Ostrava (6.73). In chiave italiana è in gara anche Elena Carraro (Fiamme Gialle) nei 60hs dopo il ritiro di venerdì a Lione. Fari puntati sui salti con il greco Miltiadis Tentoglou nel lungo e lo statunitense Sam Kendricks nell’asta.