Atreju: Manfredi, 'non bisognava entrare in quella trappola'

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) – "Non bisognava entrare in quella trappola. Occorreva organizzarla prima. Ci si doveva parlare". Gaetano Manfredi risponde così, a margine di 'Costruire l'alternativa' a Montepulciano, ai cronisti che gli chiedono del 'caso' Atreju.
