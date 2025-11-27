Atreju: Schlein, 'anche Conte? Meloni porti Salvini e facciamo confronto di coalizione'

Atreju: Schlein, 'anche Conte? Meloni porti Salvini e facciamo confronto...

Atreju: Schlein, 'anche Conte? Meloni porti Salvini e facciamo confronto...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Questo è un tema che l'anno scorso non si è posta". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita a chi le fa notare che Giorgia Meloni ha invitato sia la segretaria del Pd che Giuseppe Conte ad un confronto ad Atreju perché non può deci...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Questo è un tema che l'anno scorso non si è posta". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita a chi le fa notare che Giorgia Meloni ha invitato sia la segretaria del Pd che Giuseppe Conte ad un confronto ad Atreju perché non può decidere lei chi sia il capo della coalizione di centrosinistra.

"Vuole fare il confronto con anche Giuseppe Conte? Portasse Matteo Salvini? Vuole fare il confronto di coalizione? Benissimo, portasse anche Matteo Salvini, così ci confrontiamo. E se vuole portare anche Tajani, noi possiamo portare anche Fratoianni e Bonelli".