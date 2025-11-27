Atreju: Schlein, 'ridicolo, Meloni scappata ancora da confronto, questa è la realtà'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "È ridicolo", Giorgia Meloni "è scappata un'altra volta dal confronto, questa è la realtà". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.
