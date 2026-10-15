Nel cuore del sud dello Yemen, la città di Aden è stata teatro di un nuovo episodio di violenza che ha coinvolto direttamente le strutture governative. Houthi e forze leali al governo si trovano da mesi in una guerra di logoramento, e gli ultimi eventi testimoniano un’intensificazione del conflitto nella zona amministrativa della nazione.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, intorno alle prime ore del giorno si sono sentiti boati potenti provenienti dalla zona immediatamente circostante il palazzo presidenziale di Aden. Le autorità locali hanno immediatamente attivato le misure di emergenza, mentre i civili presenti hanno riferito di aver percepito vibrazioni simili a quelle di un’esplosione di grande entità.

Esplosioni nella zona del palazzo presidenziale di Aden

Le testimonianze oculari indicano che gli effetti sonori sono stati avvertiti in più quartieri della città, suggerendo l’uso di ordigni di grosso calibro. Alcuni residenti hanno descritto il rumore come “un tuono che ha scosso le pareti delle case”, mentre i primi rilievi dei soccorritori hanno segnalato la presenza di detriti di metallo e frammenti di cemento nei dintorni del edificio governativo.

Le autorità di sicurezza non hanno ancora confermato il numero esatto di feriti, ma il contesto di alta tensione ha spinto le forze di difesa a mettere in atto protocolli di evacuazione.

Possibili responsabilità e modalità dell’attacco

Alcuni analisti militari ipotizzano che l’attacco possa essere stato orchestrato da gruppi affiliati agli Houthi i quali hanno dimostrato negli ultimi mesi la capacità di colpire obiettivi strategici mediante droni e missili a corto raggio. La mancanza di una dichiarazione ufficiale, tuttavia, rende difficile attribuire con certezza la responsabilità, lasciando spazio a una lotta informativa tra le parti in conflitto.

Reazioni delle autorità yemenite e impatto sul conflitto

Il governo yemenita ha condannato con forza l’accaduto, definendolo un “atto di aggressione contro la sovranità nazionale”. Il portavoce del ministero della Difesa ha comunicato che saranno intensificate le operazioni di controintelligence per prevenire ulteriori incursioni nella capitale provvisoria. Parallelamente, le forze di sicurezza hanno imposto un coprifuoco temporaneo nelle immediate vicinanze del palazzo presidenziale e hanno richiesto ai civili di evacuare le aree più a rischio.

Il ruolo di Aden nella guerra civile yemenita

Fondata come porto chiave per il commercio internazionale, Aden è diventata negli ultimi anni la sede provvisoria del governo riconosciuto a livello internazionale, mentre la capitale tradizionale, Sana’a, è sotto il controllo dei ribelli Houthi. Questa doppia divisione ha trasformato la città in un “polo di attrito” dove ogni episodio di violenza può avere ripercussioni sulle dinamiche di negoziazione e sugli sforzi umanitari. L’escalation recente evidenzia come la lotta per il controllo delle istituzioni sia ancora lontana dalla conclusione.

Le autorità internazionali continuano a monitorare la situazione, mentre la popolazione locale teme ulteriori atti di violenza che potrebbero aggravare ulteriormente le condizioni di vita nella regione.