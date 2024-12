Oggi, sabato 21 dicembre, a seguito dell’attentato di Magdeburgo, in Germania, avvenuto ieri, il Viminale ha convocato una riunione del Comitato per l’analisi strategica antiterrorismo, attualmente in corso.

Magdeburgo, il Viminale avvia immediata riunione antiterrorismo

Ieri sera, venerdì 20 dicembre, una BMW di grossa cilindrata e di colore scuro ha investito un gruppo di persone dirette verso il municipio nel centro di Magdeburgo. Il bilancio iniziale di due morti e 68 feriti continua a peggiorare significativamente con il passare delle ore, arrivando per ora a 5 morti e 205 feriti, di cui 41 gravi.

Dopo l’attentato a Magdeburgo, il Viminale in queste ore ha convocato una riunione urgente del Comitato antiterrorismo, ancora in corso.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, nel pomeriggio è prevista una riunione al Viminale tra il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e i vertici delle forze di polizia. Al centro dell’incontro, i rischi legati al terrorismo internazionale in vista dell’inizio del Giubileo.

Attentato a Magdeburgo: l’ultimo bilancio

Il bilancio dell’attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo è ancora più drammatico di quanto stimato ieri sera: cinque persone sono morte e oltre 200 sono rimaste ferite, molte delle quali in modo grave. Lo ha dichiarato il governatore del Land della Sassonia-Anhalt, Reiner Haseloff, durante una conferenza stampa con il cancelliere Olaf Scholz.