Antonio Recati, 30 anni, resta in carcere per il tentato incendio alla caserma dei carabinieri.

Il contesto dell’attentato incendiario

La notte del 13 gennaio, un attentato incendiario ha colpito la caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale, evidenziando un clima di tensione e di crescente violenza politica. L’autore del gesto, Antonio Recati, un anarchico di 30 anni originario di Prato, è stato arrestato e attualmente si trova in carcere. La giudice Angela Fantechi ha deciso di mantenere il fermo, giustificando la scelta con il “pericolo di reiterazione di reati”.

Le motivazioni della giudice

Secondo la giudice, l’attentato ha avuto una finalità politica, ma non è stata accertata in modo convincente la finalità terroristica. Questo ha portato a escludere l’aggravante del terrorismo, un aspetto che ha sollevato dibattiti tra esperti e commentatori. La decisione di non convalidare il fermo, sebbene giustificata, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione di individui considerati a rischio. Inoltre, è stata richiesta l’osservazione psichiatrica per Recati, che era già sottoposto a misure restrittive, essendo ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Le circostanze dell’arresto

Antonio Recati, nonostante fosse ai domiciliari, è riuscito a evadere manomettendo il dispositivo di monitoraggio. Questo gesto ha messo in evidenza non solo la determinazione dell’individuo, ma anche le lacune nel sistema di sorveglianza. L’attentato incendiario, che ha colpito un’istituzione pubblica, ha destato allerta tra le autorità, che ora stanno valutando ulteriori misure di sicurezza. I difensori di Recati hanno richiesto controlli medici, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita dello stato mentale del loro assistito.