Elanain Sharif è stato arrestato in Egitto: la madre è nel Paese per cercare di capire come salvarlo

Residente a Terni, e di origini italo-egiziane, Elanain Sharif è un attore porno che era atterrato al Cairo lo scorso 9 novembre, accompagnato dalla moglie e dalla madre. L’uomo, quel giorno, fu condotto in una stanza dell’aeroporto, dalla quale uscì in manette.

Egitto, arrestato attore porno italiano: si sono perse le sue tracce

Elanain è stato arrestato in Egitto per motivi che non sono stati resi noti e, secondo quanto appreso, il suo passaporto italiano gli sarebbe stato ritirato. Dal 9 novembre, giorno del suo fermo, di lui non si hanno più notizie certe. Si sa che è stato accompagnato prima nel carcere al Cairo e poi forse trasferito ad Alessandria d’Egitto. Lui nel Paese d’origine della madre non si sentiva al sicuro, a causa del suo lavoro, e nell’ultimo periodo (complice una sua maggiorata fama) la sensazione era peggiorata. Fino ai fatti di inizio novembre.

Egitto, arrestato attore porno italiano: il carcere

La mamma di Elanain ha già incontrato il Console italiano in Egitto. La proposta fatta al governo egiziano è che il 44enne possa essere processato in Italia. Per il momento, però, tutto tace. L’avvocato della famiglia del ragazzo ha raccontato di lui: “Le condizioni in cui è detenuto sono preoccupanti. I detenuti non possono sdraiarsi per sedersi devono pagare e vengono tenuti svegli a forza”.