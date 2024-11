La guerra in Ucraina sta cambiando volto e a dimostrarlo, negli ultimi giorni, è stata soprattutto la decisione presa dagli Usa di favorire Kiev nel colpire in profondità i territori di Mosca utilizzando missili forniti da Washington. Vladimir Putin non ci sta e, durante il suo discorso serale alla Nazione, chiarisce quali sono le intenzioni del Cremlino.

Russia, il discorso alla Nazione di Putin: “Gli Usa spingono verso un conflitto globale”

“Ci consideriamo autorizzati a usare le nostre armi contro le strutture militari di quei Paesi che permettono l’impiego delle loro armi contro le nostre strutture” – ha avvertito Putin durate il discorso alla Nazione tenutosi nella serata di ieri –“E in caso di un’escalation di azioni aggressive, risponderemo in modo deciso e simmetrico“. Così, il presidente russo, lancia un monito a Gran Bretagna e, soprattutto Stati Uniti d’America, chiarendo che Mosca si riserva il diritto di colpire anche le infrastrutture militari di Washington e Londra a causa delle ultime decisioni prese dai due Paesi occidentali.

Russia, il discorso alla Nazione di Putin: arriva Oreshnik

E non solo. Putin ha annunciato il test su un obiettivo militare in Ucraina dell’Oreshnik, un nuovo missile balistico ipersonico. Secondo il leader del Cremlino, contro il nuovo missile, che sarebbe in grado di viaggiare a 2-3 chilometri al secondo, non esistono difese aeree efficaci.