Zelensky annuncia il Piano di resilienza: "10 punti per un Ucraina forte"

Zelensky annuncia il Piano di resilienza: "10 punti per un Ucraina forte"

Volodymyr Zelensky ha annunciato ieri sera che la prossima settimana verrà presentato il Piano di resilienza interna dell’Ucraina, composto da 10 punti. Nella notte, a seguito dell’attacco aereo russo su Odessa, una donna di 35 anni è morta e 10 sono rimaste ferite.

Leggi anche: Governo Usa, le nomine di Trump: Kennedy Jr. alla sanità

L’annucio di Zelensky: “In arrivo Piano di resilienza”

Il presidente ucraino ha annunciato che presto verrà presentato il Piano di resilienza interna dell’Ucraina: “Stiamo lavorando al piano per fare in modo che l’Ucraina rimanga forte. Oggi abbiamo trattato diversi punti, tra cui la sovranità culturale, che comprende il patrimonio culturale dell’Ucraina, la cultura contemporanea e la diplomazia culturale. Uno degli elementi chiave del piano interno per il rafforzamento dell’ucraina è la sua componente economica“.

Guerra in Ucraina, la Russia conquista un altro villaggio nella regione di Donetsk

Il ministero della Difesa russo, intanto, ha annunciato che le forze di Mosca hanno conquistato Stepanovka, un villaggio nell’est dell’Ucraina, nella regione di Donetsk. Nella serata di ieri, a seguito dell’attacco aereo russo su Odessa, una donna di 35 anni è morta e 10 sono rimaste ferite. Secondo quanto riportato dall’ufficio del Procuratore Generale, sono state distrutte due scuole, tre asili nido, 9 edifici a più piano, una chiesa, diversi garage privati e numerosi veicoli sono rimasti danneggiati.

Leggi anche: Multa Meta: l’Antitrust UE sanziona il gruppo con 797 milioni