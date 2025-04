Un processo che ha sorpreso tutti

Ieri si è svolta l’udienza che ha visto protagonista Lulù Selassie, ex concorrente del Grande Fratello, accusata di stalking dal suo ex fidanzato, il nuotatore Manuel Bortuzzo. La sentenza ha stabilito una condanna di un anno e otto mesi con pena sospesa, una decisione che ha lasciato interdetti i diretti interessati e i fan della coppia. L’avvocato di Bortuzzo ha dichiarato che il suo assistito ha reagito male alla notizia, sentendosi emotivamente provato da una situazione che ha avuto un impatto devastante sulla sua vita.

Le reazioni alla condanna

Francesco Laurito, legale di Bortuzzo, ha espresso il dispiacere del suo cliente nei confronti di Lulù, sottolineando che la condanna è stata percepita come ingiusta e dura. La vicenda ha colpito anche l’ex gieffina, che ha deciso di tornare sui social per esprimere il suo punto di vista. Lulù ha parlato di un tradimento della fiducia e di una manipolazione della realtà che l’ha portata a vivere momenti difficili. La giovane ha affermato di sentirsi vittima di calunnie, evidenziando la complessità della loro relazione, iniziata nella casa più spiata d’Italia.

Un amore che si è trasformato in conflitto

La storia d’amore tra Lulù e Manuel, che sembrava promettente durante il reality, ha preso una piega inaspettata dopo la loro uscita dalla casa. La decisione di Bortuzzo di denunciare l’ex fidanzata per stalking e violenza psicologica ha segnato un punto di non ritorno. Secondo le accuse, Lulù avrebbe perseguitato Manuel con messaggi indesiderati, creando nella vita del nuotatore momenti difficili da gestire. La situazione ha portato Lulù a vivere sotto controllo, costretta a indossare un braccialetto elettronico, simbolo di una libertà limitata.

Le conseguenze di una relazione tossica

Oggi, entrambi i protagonisti si trovano a dover affrontare le conseguenze delle loro azioni. Lulù, condannata, e Manuel, che si sente in colpa per quanto accaduto, sono ora costretti a fare i conti con una situazione che ha messo in luce le fragilità delle relazioni moderne. Questo caso non solo ha attirato l’attenzione dei media, ma ha anche sollevato interrogativi su come le dinamiche di coppia possano degenerare in conflitti legali e personali. La vicenda di Lulù e Manuel rappresenta un monito su quanto possa essere complessa la vita sentimentale, soprattutto quando si intrecciano fama e vulnerabilità.