Nonostante in tanti pensassero che lui non avesse le qualità per diventare ministro, Donald Trump tira dritto e sceglie Robert Kennedy Jr. per guidare il Dipartimento della Sanità del prossimo governo Usa. E questa non è la sola nomina discussa del presidente eletto.

Usa, caos per le nomine di Trump: le scelte estreme del tycoon

Lo scorso 5 novembre, gli americani si sono espressi alle urne scegliendo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Il presidente del quadriennio 2016-2020 tornerà dunque a Washington e, in queste settimane pre 2025, ha modo di preparare la sua squadra di governo. Delle nomine già delineate, alcune si sono rivelate più discusse di altre. In particolare quella dell’antivax Robert Kennedy Jr. che dovrà guidare il Dipartimento della Sanità. Il discusso erede della nota dinastia democratica era già finito al centro dell’occhio del ciclone per alcune teorie complottistiche che egli stesso aveva appoggiato. Su tutte quella secondo la quale i vaccini sarebbero causa di autismo.

Le nomine di Trump: Gaetz ministro della Giustizia

Un altro nome che fa discutere è quello di Matt Gaetz. “È un legale talentuoso e tenace, proteggerà i nostri confini, smantellerà le organizzazioni criminali, metterà fine all’uso della giustizia come arma e ripristinerà la fede e la fiducia degli americani nel dipartimento di Giustizia, dopo che è stata totalmente distrutta” – ha commentato Trump parlando dell’uomo dichiaratamente antiabortista. “Dovremo fare qualcosa contro chi si è rivoltato contro il nostro popolo. E se ciò significa abolire ognuna delle agenzie con tre lettere, dall’Fbi all’Aft, sono pronto a farlo” – aveva già dichiarato lo stesso Gaetz.