Guerra in Ucraina, il monito di Trump: "Deve finire"

Guerra in Ucraina, il monito di Trump: "Deve finire"

Donald Trump torna a parlare della guerra in Ucraina e lancia un monito molto chiaro durante un gala

A riportare le dichiarazioni del prossimo presidente degli Stati Uniti d’America è stata la ‘Bbc’, che ha raccontato nelle scorse ore quanto Donald Trump sia ancora convinto che la guerra in Ucraina possa terminare in tempi brevi, ora che lui è tornato alla Casa Bianca.

Trump insiste sulla guerra in Ucraina: “Deve finire”

Donald Trump ha parlato dell’argomento durante il gala dell’America First Policy Institute in Florida: “La guerra in Ucraina deve finire e questa sarà una mia assoluta priorità quando a gennaio mi sarò nuovamente insediato alla Casa Bianca” – promette il tycoon.

I movimenti di Donald Trump: cosa farà da presidente degli Usa

Inoltre, sempre al medesimo gala, Trump ha elencato quali sono i suoi altri primi obiettivi da presidente americano bis: “Oltre all’Ucraina, non va dimenticata la situazione in Medio Oriente, ma non solo” – ha affermato. “Dobbiamo, poi, ripulire le burocrazie corrotte, rotte e fallimentari e porre fine alle mutilazioni sessuali dei bambini” – ha concluso Trump.