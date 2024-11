Il programma delle audizioni nelle Commissioni Bilancio

Il programma delle audizioni nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che si svolge nella Sala del Mappamondo di Montecitorio, ha visto la partecipazione di figure chiave del panorama economico e previdenziale italiano. A partire dalle 8.30, il presidente dell’INPS, Gabriele Fava, ha aperto le danze, seguito da rappresentanti di ANCI, UPI, Conferenza delle regioni e delle province autonome, CNEL, ISTAT, Corte dei conti e Banca d’Italia. Questi incontri sono cruciali per discutere le misure contenute nel disegno di legge di bilancio, in particolare quelle relative al sistema pensionistico.

Interventi previsti per il sistema previdenziale

Durante la sua audizione, Gabriele Fava ha sottolineato come il ddl bilancio preveda interventi significativi che potrebbero avere effetti positivi sul sistema previdenziale. Secondo Fava, il disegno di legge rappresenta una continuità rispetto agli interventi temporanei adottati per affrontare le tensioni inflazionistiche degli anni 2022-2023. Tra le misure più rilevanti, si evidenzia il ritorno al regime di perequazione ordinario delle pensioni, che è fondamentale per garantire il potere d’acquisto dei pensionati, specialmente in un contesto di inflazione.

Le prospettive economiche e le sfide future

Fava ha anche menzionato che il recupero dell’inflazione, stimato allo 0,8% per il 2024, consentirà di superare il raffreddamento delle prestazioni pensionistiche più elevate. Tuttavia, è importante notare che il livello di inflazione, sebbene possa alleviare la pressione sulle finanze pubbliche, comporta anche incrementi contenuti delle prestazioni. Inoltre, le misure di trattenimento in servizio e flessibilità in uscita sono state presentate come strumenti per garantire una transizione più graduale verso la pensione, rispondendo così alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

In sintesi, le audizioni nelle Commissioni Bilancio rappresentano un momento cruciale per delineare le future politiche previdenziali in Italia. Le misure proposte nel ddl bilancio potrebbero non solo sostenere i pensionati in difficoltà, ma anche garantire una maggiore stabilità economica per il sistema nel suo complesso.