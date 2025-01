Aumento dei feriti durante i festeggiamenti di capodanno in Italia

Aumento dei feriti durante i festeggiamenti di capodanno in Italia

Un capodanno da dimenticare

Il capodanno 2024 si è rivelato un evento drammatico per molte persone in Italia. Secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato, sono stati registrati complessivamente 309 feriti, di cui 69 ricoverati in ospedale. Questo rappresenta un incremento significativo rispetto ai 274 feriti dello scorso anno, con un aumento dei ricoveri che è passato da 49 a 69. La situazione è allarmante e solleva interrogativi sulla sicurezza durante le celebrazioni di fine anno.

Fatti di violenza e ferimenti

Tra i dati più preoccupanti, si segnalano 12 ferimenti da colpi d’arma da fuoco, un numero che rimane costante rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il numero di minori coinvolti in incidenti è aumentato drasticamente: 90 minori sono stati feriti, rispetto ai 64 dello scorso anno. Questo aumento è un campanello d’allarme per le autorità e le famiglie, che devono affrontare la realtà di una gioventù sempre più esposta a situazioni di pericolo durante le festività.

Feriti gravi e arresti in aumento

Un altro aspetto inquietante è l’aumento dei feriti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni. I dati indicano un incremento rispetto ai 34 feriti gravi dello scorso anno, evidenziando una tendenza preoccupante. Inoltre, anche il numero di arresti e denunce è aumentato, suggerendo che le forze dell’ordine hanno dovuto affrontare situazioni di crescente violenza e illegalità durante le celebrazioni. Questo scenario richiede un’analisi approfondita e misure preventive più efficaci per garantire la sicurezza pubblica durante eventi simili in futuro.