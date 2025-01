La nuova iniziativa per la sicurezza a Roma

Negli ultimi giorni, il Viminale ha annunciato l’implementazione di una ‘zona rossa’ alla stazione Termini e nell’area dell’Esquilino, un passo significativo per aumentare i livelli di sicurezza nella Capitale. Questa decisione arriva in un momento in cui la presenza delle forze dell’ordine è già stata notevolmente rafforzata, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro per residenti e turisti.

Operazioni straordinarie e risultati ottenuti

Dal gennaio 2023, sono state condotte 198 operazioni straordinarie ‘ad alto impatto’, coinvolgendo un totale di 14.300 unità tra Forze dell’ordine, Polizia locale e personale di altri Enti. Queste operazioni hanno portato a risultati significativi: 158.850 soggetti controllati, di cui 67.656 stranieri, 504 arresti e 1.579 denunce. Inoltre, 82 stranieri sono stati espulsi e 79 armi sequestrate, dimostrando l’efficacia delle misure adottate.

Controlli e ispezioni nei luoghi pubblici

Le forze dell’ordine non si sono limitate a controllare solo le persone, ma hanno esteso le loro attività anche ai veicoli e agli esercizi pubblici. Sono stati ispezionati 23.276 veicoli e 1.846 esercizi pubblici, con 138 lavoratori in nero o irregolari identificati. Questi dati evidenziano l’impegno delle autorità nel combattere non solo la criminalità, ma anche il lavoro irregolare, contribuendo così a una maggiore sicurezza e legalità nel territorio.